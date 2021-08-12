Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
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Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı

Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

ESENYURT, Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamazken, sıcak hava ile genellikle simsiyah akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları zor durumda bıraktı.

ESENYURT, Haramidere'de başlatılan ıslah çalışmaları bir türlü tamamlanamazken, sıcak hava ile genellikle simsiyah akan sudan yayılan pis koku bölgede oturanları zor durumda bıraktı. Çevredekiler giderek daha çekilmez hale gelen koku nedeniyle sıcak havada pencere açamadıklarını, derenin yanından geçerken çok kötü olduklarını anlattı. 

Çevre sakinlerinden Nizamettin Budur, "Söyleyecek bir şey yok. Sürekli lağım kokuyor. Köylerde bile böyle bir şey yok. Kokuyor bir de. Zor bir iş. Buradan zor geçiyorum" dedi. Zübeyit Yılmaz da "Çalışma bir seneyi buldu. Burayı açtılar. Kokudan durulmuyor. Kimse penceresini açıp oturamıyor. Bunun bir çaresi bulsunlar" diye konuştu. 

Habib Şare, "Olmaması gereken bir şey. Yerin altına da götürülebilir. Kokusu insanı rahatsız ediyor" dedi. Aynı bölgede oturan Burcu Bozdoğan da "Koku had safhada, anlatılamayacak derecede. Her tarafı kazdılar. Burada çocuklar oynuyor, hiçbir önlem yok. İki gün geliniyor, çalışılıyor, 8 gün duruluyor. Ufak yağmurda her taraf çamur oluyor. Çok kötü bir durum. Ben üst kattayım ancak taşan sular alt katta oturanların evlerini basabiliyor. Genişletmeye çalışıyorlar ama hiçbir önlem yok. Çok pis kokuyor. Buradan geçemiyorum, midem bulanıyor. Birçok yerde oturdum böylesini görmedim. İnşallah sesimizi duyarlar" diye konuştu. Mustafa Kaya ise, 2011'den bu yana aynı bölgede oturduklarını, 2 yıl önce başlatılan çalışmanın bir türlü tamamlanamadığını anlatarak, "Kokudan öleceğiz. 35-40 derece sıcakta koku daha çok artıyor. Kanalizasyon kapalı yere alınacaktı. Buradan temiz su akacaktı" derken, Serhat Gümüş de, "Şikayetçiyim. Özellikle akşamları çok kokuyor" diye konuştu.

 


Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı
Haramidere'de sıcak hava kirlilik ve kokuyu arttırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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