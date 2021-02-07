(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
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(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler

07.02.2021 16:10 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:56
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Bebek Sahili'ne akın etti.

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler Bebek Sahili'ne akın etti. Bebek'teki yoğunluk havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Bebek Sahili'ne gelen vatandaşların bazıları yürüyüş ve koşu yaparken, bazıları ise köpek gezdirdi. Bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Bebek sahilindeki yoğunluk havadan da görüntülendi.  


(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler
(Havadan fotoğraflarla) - Kısıtlamaya rağmen Bebek Sahili'ne akın ettiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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