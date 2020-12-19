(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
19.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:38
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü.
İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı