(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

İstanbul Boğazı 'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı