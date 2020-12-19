(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
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(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

19.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.12.2020 17:38
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü.

İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu, boğazın güzelliğine gölge düştü. Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün İstanbul Boğazı, Kuleli Askeri Lisesi önünde çöp adaları oluştu. Denizin üstündeki kirlilik, boğazın tüm güzelliğini bozdu.  Boğazdaki çöp adaları havadan da görüntülendi.


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul Boğazı'nda çöp adaları oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 17:38:19. #1.15#
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