Havadan fotoğraflarla//Greenpeace'in buzkıran gemisi MV Arctic Sunrise İstanbul'da

Greenpeace, Marmara Denizi'nin daha fazla kirliliği kaldıramayacağını belirterek 'Vanayı Kapat, Maramara'yı Kurtar' kampanyası başlattı. Uluslararası çevre örgütü Greenpeace'in buzkıran gemisi MV Arctic Sunrise, müsilaj başta olmak üzere Marmara Denizi'ndeki kirliliği yerinde gözlemlemek ve farkındalık oluşturmak için İstanbul'a geldi. Arctic Sunrise gemisinde İtalya, İspanya, Hollanda, Güney Kore, Tayvan, Güney Afrika, Yunanistan, Türkiye, Hindistan ve Bulgaristan'dan toplam 14 mürettebat bulunuyor. Fatih Sarayburnu Limanı'na demir atan gemi bir gün daha İstanbul'da kaldıktan sonra Hırvatistan'a gidecek.

"MARMARA'NIN NE DERECE OKSİJENSİZ KALDIĞINI DİLE GETİRMEK İÇİN BURADAYIZ"

"AMACIMIZ TAMAMEN MARMARA DENİZİ'NDE BİR FARKINDALIK YARATMAK"

Ataş, sözlerine şu şekilde devam etti: "Şu an Marmara Denizi'nin alarm verdiğini ve can çekiştiğini bildiğimiz için bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında da Ergene'deki vananın kapatılmasını amaçlıyoruz. Marmara Denizi birçok çevre problemi ile boğuşuyor ve oksijensiz ve nefessiz kalmış durumda. Ancak atlanan nokta şu ki Ergene Marmara için bardağı taşıran son nokta."