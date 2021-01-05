(Havadan fotoğrafla) Avrasya Tüneli yoluna geri girerek kaçıyor, trafiği tehlikeye düşürüyorlar

BAKIRKÖY istikametindeki yoğunluktan kaçmak için Avrasya Tüneli'nin Avrupa Yakası çıkışındaki transit yola geri giderek geçmeye çalışan sürücüler hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atıyor.