(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
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(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti

24.01.2021 11:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:29
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor.

İSTANBUL'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38'e ulaştı. İstanbul'un en büyük barajlarından Ömerli Barajı'nda da  daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. Ömerli Barajının son durumu havadan fotoğraflandı.

15 GÜNDE DOLULUK YÜZDE 13.22 ARTTI

İstanbul'da kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 9 Ocak 2021 tarihinde yüzde 19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte barajların su seviyelerindeki artış sürüyor. Karların da erimesiyle 20 Ocak'ta  yüzde 30.77, 21 Ocak'ta yüzde 31.04'e ulaşan doluluk oranlı  dün yüzde 31.89 bugün ise yüzde 32.38 olarak ölçüldü. Barajlarda 15 gün içinde meydana gelen artış yüzde 13.22 olarak kayıtlara geçti.

ÖMERLİ BARAJINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLUYOR 

İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından Ömerli barajında daha önceden kuruyan alanlar yeniden suyla dolmaya başladı, buradaki  yüzde 33.73'e ulaştı. İstanbul'da önümüzdeki hafta beklenen soğuk ve kar yağışlı sistemin İstanbul Barajlarına önemli ölçüde fayda sağlaması bekleniyor. İstanbul'da şu anda en fazla doluluk oranına sahip barajı Istrancalar oldu. Istrancalar Barajında doluluk oranı yüzde 55.13 olarak kayıtlara geçti. En düşük doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 12.74 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 33.73

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 12.34

-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 12.74

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 31.78

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 42.95

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 32.67

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.53

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 35.99

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 51.62

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde  55.13


(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti
(Havadan fotoğraflarla) İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 32'yi geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

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