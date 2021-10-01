Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi - Haberler
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Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi

AA - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarının Akdeniz Bölgesi'nde gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından "Çelik kanatlı kartallarımız görevinin başında" mesajıyla paylaşılan görüntüde, bir F16 pilotunun son kontrollerini yapıp havalandığı anlara, Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadaki gözü olarak nitelendirilen bir Awacs uçağının uçuşuna ve tanker uçaktan F16'ya havada başarıyla yapılan yatık ikmaline yer verildi.

Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi

Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar eğitim uçuşu gerçekleştirdi - Haberler
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