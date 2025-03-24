HAVA DURUMU İSTANBUL 25 MART 2025: Yarın İstanbul hava durumu nasıl? İstanbul için anlık ve haftalık hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 25 Mart 2025 Salı günü İstanbul'da hava sağanak yağışlı olacak. Peki, 25 Mart Salı günü İstanbul'da yağış var mı, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Mart 2025 Salı gününe ilişkin son tahminlerine göre, İstanbul'da hava gün boyunca bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklıkların en düşük 13°C, en yüksek 20°C civarında seyretmesi beklenirken, rüzgar güneybatı yönünden saatte yaklaşık 9 km hızla esecek. Nem oranı ise %25 ila %54 arasında değişecek.

İSTANBUL HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

İstanbul hava durumu