Hatırlatma dozuna Trakya havası ile dikkat çektiANKARA Sağlık çalışanı Rabia Onur Cansız, aşılamaya dikkat çekmek için Trakya havası ile hatırlatma dozunu Ankara Şehir Hastanesi'nde oldu.

Hatırlatma dozuna Trakya havası ile dikkat çekti

ANKARA Sağlık çalışanı Rabia Onur Cansız, aşılamaya dikkat çekmek için Trakya havası ile hatırlatma dozunu Ankara Şehir Hastanesi'nde oldu. Renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Cansız, aşılamaya dikkat çekmek amacıyla böyle bir şey yaptığını dile getirdi.