Hatırlatma dozuna Trakya havası ile dikkat çekti
İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Haberler | Sağlık
Hatırlatma dozuna Trakya havası ile dikkat çektiANKARA Sağlık çalışanı Rabia Onur Cansız, aşılamaya dikkat çekmek için Trakya havası ile hatırlatma dozunu Ankara Şehir Hastanesi'nde oldu.
Hatırlatma dozuna Trakya havası ile dikkat çekti
ANKARA Sağlık çalışanı Rabia Onur Cansız, aşılamaya dikkat çekmek için Trakya havası ile hatırlatma dozunu Ankara Şehir Hastanesi'nde oldu. Renkli görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Cansız, aşılamaya dikkat çekmek amacıyla böyle bir şey yaptığını dile getirdi.