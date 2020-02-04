Hatice Kübra İlgün'den altın madalya

04.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:05

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Hatice Kübra İlgün katıldığı turnuvalardan madalya toplamaya devam ediyor.

Dubai'de düzenlenen Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcu dünyanın en iyi isimleriyle mücadele etti. İlk turda Brunei'den Zulfila Reziapova'yı 16-2, çeyrek finalde Lübnanlı Laetitia Aoun'u 22-2 ve yarı finalde Çin Taipesi'nden Cheng Yu-Chuang'ı 19-13 yenerek finale yükseldi.Final maçında ise Yunan rakibi Fani Tzeli'yi 13-8 mağlup eden Hatice Kübra İlgün 57 Kg'da mücadele ettiği Fujairah Open G2 Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Bültenler