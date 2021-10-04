Hatice Gökçe | Tarkan'dan Can Bonomo'ya cesur erkeklerin moda tasarımcısı

Türkiye'de moda tasarımı şaşırtıcı, avangart ve hepsinden öte düşündüğünüzden çok farklı. Bu haftadan itibaren Doğu ve Batı arasındaki büyüleyici moda dünyasına dalacağız. Türkiye'de moda serimizin ilk konuğu Tarkan, Hayko Cepkin, Can Bonomo gibi isimlere de kıyafet tasarlayan Hatice Gökçe. İşte Gökçe'nin cesur ve sürdürülebilir materyallerden yapılmış tasarımları...

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