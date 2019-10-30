Hatay Valisi Doğan, yeni stat inşaatını gezdi

30.10.2019 16:08

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Antakya ilçesinde yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni stat inşaatını gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Doğan, stadın inşasında gelinen son durum ve sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

İnceleme gezisinde Doğan'a Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz, DSİ 63. Şube Müdür Vekili Mehmet Ekinci ve firma yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: AA