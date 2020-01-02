Hatay Valisi Doğan, Afrin'de incelemelerde bulundu
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Hatay Valisi Doğan, Afrin'de incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Zeytin Dalı Sınır Kapısı ve Afrin'de incelemelerde bulundu.

02.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:16
Hatay Valisi Doğan, Afrin'de incelemelerde bulundu

Valisi , Zeytin Dalı Sınır Kapısı ve 'de incelemelerde bulundu.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Doğan, Hatay Valiliği koordinesinde bölgede gerçekleştirilen güvenlik, sağlık, eğitim ve diğer hizmetleri yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Vali Doğan'a Vali Yardımcıları Şenol Bozacıoğlu, Tolga Polat, Orhan Aktürk, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA
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