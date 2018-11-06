Hatay Valisi Ata'dan Veda Ziyaretleri

Hatay Valiliğinden mülkiye başmüfettişliğine atanan Erdal Ata, Samandağ ilçesinde veda ziyaretleri gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamada Vali Ata'nın, Samandağ Kaymakamı Murat Kütük ve Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'i ziyaret ettiği bildirildi.

Kaymakam Kütük ve Belediye Başkanı Nehir ise Vali Ata'ya kendilerini tanımaktan ve birlikte çalışmaktan onur duyduklarını belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.