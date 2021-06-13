Hatay sahil şeridinde görülen sıvının ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığı bildirildi
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Hatay sahil şeridinde görülen sıvının ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığı bildirildi

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun ve Arsuz sahil şeridinde görülen sıvının, ilk belirlemelere göre müsilaj (deniz salyası) olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun ve Arsuz sahil şeridinde görülen sıvının, ilk belirlemelere göre müsilaj (deniz salyası) olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İskenderun ve Arsuz ilçelerinin sahillerinde müsilaj olduğu yönünde gelen ihbar üzerine İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci ile İSTE Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Turan'ın, Sahil Güvenlik ekipleriyle bölgeye gittiği belirtildi.

Bölgede inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İnceleme sonucu, ilk bulgulara göre müsilaj olarak tanımlanan yapıların müsilaj olmadığı tespit edilmiş olup gerekli örneklemeler yapılmıştır. Analiz sonuçlara göre kesin tanı, önümüzdeki günlerde ilgili makam ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. İnceleme alanı olarak İskenderun merkezden Arsuz Konacık Limanı'na kadar tüm kıyı şeridi boyunca tarama yapılmıştır."

Hatay sahil şeridinde görülen sıvının ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığı bildirildi
Hatay sahil şeridinde görülen sıvının ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığı bildirildi
Hatay sahil şeridinde görülen sıvının ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığı bildirildi
Hatay sahil şeridinde görülen sıvının ilk belirlemelere göre müsilaj olmadığı bildirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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