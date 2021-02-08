Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı
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Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı

08.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:01
Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelle 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 1670 personelle 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Hatay, Osmaniye ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlıklarında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1670 personel (96 operasyonel tim) görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam edeceği belirtildi.

Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı
Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı
Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı
Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı
Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te 'Eren-8 Amanoslar' operasyonu başlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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