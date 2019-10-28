Hatay iste'den hisarcıkloğlu'na 'fahri doktora' ünvanı

28.10.2019 18:47

İSTE'den Hisarcıkloğlu'na 'Fahri Doktora' ünvanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na İskenderun Teknik Üniversitesi tarafından 'Fahri Doktora' ünvanı verildi. Hisarcıklıoğlu, yıllardır sanayiciler olarak hayallerinin sanayi-üniversite işbirliği olduğunu belirterek, Gelişmiş ülkelerde her türlü çalışmanın içinde özel sektör, akademik dünya, üniversite, iş dünyası iç içe. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz dedi.

İskenderun Teknik Üniversitesi'nde (İSTE) akademik yıl açılış töreni düzenlendi. Törene İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof Dr Türkay Dereli, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Kaymakam İskender Yönden, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, akademisyenler ve öğretim üyeleri katıldı. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na İSTE senatosu aldığı kararı ile inovasyon, girişimcilik ve teknoloji yönetimi alanında 'Fahri Doktora' ünvanı verdi. Hisarcıklıoğlu'na ünvanı takdim edildi.

İSTE Rektörü Prof Dr Türkay Dereli, 2018 yılında en hızlı yükselen üniversite seçildiklerini belirterek, İSTE, akademik yayın teşvik sıralamasında son iki yılda üst üste ikinci sıraya yerleşti. Öğrenci memnuniyeti sırlamasında da devlet üniversiteleri arasında üçüncü, tüm üniversiteler arasında yedinci sırada yer aldı. 2007 yalında TOBB ETÜ Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin kuruluşunu yapan, Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı yürüten Rıfat Hısarcıkloğlu büyük bir vizyondur. Türkiye'nin önünü açmıştır dedi.

SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ

Yıllardır sanayiciler olarak hayallerinin sanayi-üniversite işbirliği olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıkloğlu, Bunun bir adımı odalarımız ile üniversiteler arasında birbirini destekleyen bir çalışmamız var. Gelişmiş ülkelere baktığımızda üniversiteler iş dünyasının içerisinde. Eğer ekonomisi olmayan bir iş yaparsanız hiçbir anlamı yok. Ne iş yaparsanız yapın sonu ekonomiye dayanması lazım. Batılı ülkeler gelişmiş ülkeler, her türlü çalışmanın içinde özel sektör, akademik dünya, üniversite, iş dünyası iç içe. Ama bizde algı yanlış oturmuş ki üniversiteler farklı bir dünya, iş dünyası farklı bir dünya. Önce biz 'iş dünyası olarak kendimizi alıştıralım' diyerek 81 ilde TOBB olarak odalarımızın talebi doğrultusunda birer akademik danışman atadık. Atamayı da üniversitelerimizden izinle aldık dedi.

'GURUR DUYDUM'

Hisarcıkloğlu, İSTE gibi yeni ve hızla gelişen büyüyen bir üniversiteden 'Fahri Doktora' ünvanı almanın gururunu yaşadığını ifade ederek, Benim için başka bir gurur da İSTE'nin ilk tarihi doktora ünvanının bana verilmesi. Bu benim için ikinci ayrı bir şeref diye konuştu.

Kaynak: DHA