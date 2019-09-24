Son dakika: Hatay'da düzensiz göçmenleri sınır dışı eden askeri araç devrildi: 6 ölü, 2'si asker 27 yaralı

24.09.2019 09:32

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada, 6 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Reyhanlı-Antakya karayolu Şehit Murat Özeker Hudut Karakolu yakınlarında meydana geldi. Kaçak göçmenleri taşıdığı ileri sürülen minibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLADI

Hatay Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimiz Reyhanlı ilçesinde 24.09.2019 Salı günü sabah saatlerinde sınır dışı edilecek düzensiz göçmenleri taşıyan askeri aracın devrilmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetmiş, yirmi yedi kişi yaralanmıştır. Yaralılardan ikisi askeri personel olup olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA