Hatay'ın neyi meşhur? Hatay'ın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Hatay'ın nesi meşhur?

Türkiye'de yer alan illerimizin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri vardır. İllerimizden birisi olan Hatay'ın nesi meşhur, neyi meşhur? Hatay'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Hatay'ın en meşhur içecekleri nelerdir? Hatay'ın en meşhur yemekleri, Hatay'ın en meşhur yerleri, turistik bölgesi, yiyecekleri haberimizde...

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur bir şeyleri vardır. Bazı illerin 1 tane meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise birden fazla şeyi meşhurdur. Peki Hatay'ın neyi meşhurdur, Hatay'ın nesi meşhur? Hatay'ın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

HATAY'IN NEYİ MEŞHUR?

Hatay ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Şişperek Çorbası

Bakla Ezmesi

Künefe

Oruk

İskenderun Döneri

Biberli Ekmek

Ekşili Aş

Sembusak

Kerebiç

Belen Tava

Tuzda Tavuk

Haylan Kabağı

Tepsi Kebabı

Hatay'ın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.