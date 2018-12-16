Hatay'ın Kimliğini Ortaya Çıkarmak İçin Geliyoruz"

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı İbrahim Güler, Hatay'ın kimliğini ortaya çıkarmak için geldiklerini söyledi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Altınözü ilçesinde partililerle buluşan Güler, 31 Mart seçiminin önemine dikkat çekti.

Seçimin Hatay'ın geleceği, yeniden imarı ve ihyası için önemli olduğunu dile getiren Güler, şunları kaydetti:

"Daha güzel ve hak ettiği hizmetleri almış bir Hatay açısından önemli bir seçim. Hatay'ı hak ettiği kimliğine kavuşturmak için önemli bir seçim. Onurla, gururla, şerefle taşıdığımız bir kimliğimiz var. Aynı şekilde şehirlerin de kimliği olur. Hatay'ın da bir kimliği var tarihi, insanlık tarihi kadar eski, kadim bir kimliği var. Işıltısı, parıltısı, lezzeti aroması olan bir kimliği var Hatay'ın. Üstüne toz örtülmüş, ortadan neredeyse kaybolacak görünmeyecek bir kimlik halini almış. Biz AK belediyecilik ile hep birlikte bu kimliğin üstündeki tozu üfleyerek Hatay'ın kimliğini ortaya çıkarmak için geliyoruz."

İlçedeki Aya Yorgi Kilisesini, Tokaçlı Mahallesi'ndeki Zeytin Müzesini ziyaret eden Güler, daha sonra mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Güler'e, partililer ve Altınözü Belediye başkan aday adayı da eşlik etti.