Hatay Havalimanı ne zaman yapıldı? Hatay Havalimanı nerede?

9 Aralık 2007'de açılmıştır. Havalimanı İskenderun ilçesine 45 km., Antakya ilçesine 25 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Hatay Havalimanı 3000*45 metrelik 04/22 doğrultulu beton kaplama bir piste sahiptir. Peki, Hatay Havalimanı ne zaman yapıldı? Hatay Havalimanı nerede?

İskenderun'a 45 km, Hatay şehir merkezi Antakya'ya 25 km, Kırıkhan'a 25 km ve Reyhanlı'ya 41 km uzaklıkta bulunan havalimanına Havaş servisleri sadece İskenderun ve Antakya'ya hareket etmektedir ve Kırıkhan ilçesine Türk Hava Yolları yolcu servisleri mevcuttur. Peki, Hatay Havalimanı ne zaman yapıldı? Hatay Havalimanı nerede? İşte detaylar haberimizde…

HATAY HAVALİMANI NE ZAMAN YAPILDI, NEREDE?

Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay Havalimanı (IATA: HTY, ICAO: LTDA), 9 Aralık 2007'de açılmıştır. Havalimanı İskenderun ilçesine 45 km., Antakya ilçesine 25 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Hatay Havalimanı 3000*45 metrelik 04/22 doğrultulu beton kaplama bir piste sahiptir. Dış hatlarda ilk etapta 4 Eylül 2008 tarihinde KKTC'ye karşı uçuşlar başlamıştır. Havalimanının bu yoğun trafiği sürekli artmakta, uçuş tarifelerine yeni seferler eklenmektedir. Hatay Havalimanı 20 Haziran 2008 tarihinde Uluslararası Hava Hudut Kapısı olarak ilan edilmiştir. 8 Mart 2011 tarihinde Hatay Havalimanı Yeni iç ve dış hatlar terminal binasının yapımı tamamlanmış ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılmıştır. Yeni İç ve Dış Hatlar Terminal Binasının alanı 5.000 m², toplam büyüklüğü ise 46.826 m²'dir.

HATAY HAVALİMANI ULAŞIM

İskenderun'a 45 km, Hatay şehir merkezi Antakya'ya 25 km, Kırıkhan'a 25 km ve Reyhanlı'ya 41 km uzaklıkta bulunan havalimanına Havaş servisleri sadece İskenderun ve Antakya'ya hareket etmektedir ve Kırıkhan ilçesine Türk Hava Yolları yolcu servisleri mevcuttur.