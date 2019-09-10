Hatay Emniyet Müdürü Karabörk, ambulans helikopterle Adana'ya getirildi
Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşinin cenaze törenine katıldıktan sonra Osmaniye'den ambulans helikopterle Adana'ya getirildi.
Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, eşinin cenaze törenine katıldıktan sonra Osmaniye'den ambulans helikopterle Adana'ya getirildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk'ün, Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki cenaze törenine katılan Kamil Karabörk, tedavisinin devamı için Adana'ya nakledildi.
Karabörk'ü taşıyan helikopter, Sağlık Müdürlüğü yerleşkesindeki piste indi. Buradan sedyeyle kendisini bekleyen ambulansa aktarılan Karabörk, Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.
Karabörk'ün tedavisine devam edileceği bildirildi.