HATAY Deniz kenarında sosyal mesafeli namaz Deniz kenarında sosyal mesafeli namazHATAY'ın İskenderun ilçesinde Cuma namazı, Nihal Atakaş Cami avlusunda sosyal mesafede ve deniz kenarında kılındı.

Deniz kenarında sosyal mesafeli namaz

HATAY'ın İskenderun ilçesinde Cuma namazı, Nihal Atakaş Cami avlusunda sosyal mesafede ve deniz kenarında kılındı.

Koranavirüs salgını önlemleri nedeniyle ibadete 2 ayı aşkın süredir verilen aranın ardından cami avlularında ilk kez kılınan Cuma namazına İskenderun'da 64 cami avlusunda yaklaşık 5 bin 345 kişi katıldı.

İskenderun sahilinde bulunan Nihal Atakaş Camisi avlusu ve çevresindeki yeşil alanda Cuma namazı kılmaya gelenler, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde deniz kenarında namazlarını kıldı. İskenderun İlçe Müftüsü Osman Şekerci, uzun bir aradan sonra camilerde ibadet yapılmaya başlandığına dikkat çekerek, kurallara, sosyal mesafeye, temizlik kuralları ile maske takılması konularında duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: DHA