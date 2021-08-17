Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Helenistik Dönem'de yapılan tarihi Koz Kalesi'nde toprak altında kalan hamam, su deposu, cephanelik, askeri koğuşlar, ahır ile diğer yaşamsal alanlar gün yüzüne çıkarılıyor.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Helenistik Dönem'de yapılan tarihi Koz Kalesi'nde toprak altında kalan hamam, su deposu, cephanelik, askeri koğuşlar, ahır ile diğer yaşamsal alanlar gün yüzüne çıkarılıyor.

Valilik himayesinde, Altınözü Kaymakamlığı, Altınözü Belediyesi ile Danimarka Mülteci Konseyi iş birliğiyle Hatay Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülen yüzey temizleme çalışmalarında bir arkeolog ve 40 işçi görev alıyor.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, AA muhabirine, kalede yapılan yüzey temizleme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak buranın turizme kazandırılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kalenin büyük bölümünün toprak altında bulunduğunu belirten Uygur, "Hedefimiz, 9 ayda kalenin, başta hamam olmak üzere diğer yaşamsal mekanlarının iç temizliğini yaparak, turizme kazandırmak." dedi.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da Koz Kalesi'nin, ilçenin önemli turizm yerlerinden biri olduğunu ifade ederek, "Kaleyi gün yüzüne çıkartmak istiyoruz. Altınözü turizm konusunda ismi sayılır ilçelerden biri haline geldi. Bunun için buradayız, bu konuda bize destek olan bütün kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak
Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak
Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak
Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Ziya Selçuk Mustafa Demir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Mustafa Er Merve Çoban Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'daki tarihi Koz Kalesi turizme kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 12:59:15. #1.14#

title