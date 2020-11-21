Hatay'daki kaza karı-koca öldü
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Hatay'daki kaza karı-koca öldü

21.11.2020 22:44 | Son Güncelleme: 21.11.2020 23:01

HATAY'ın Arsuz ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada karı-koca hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada karı-koca hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı..

Kaza, akşam saatlerinde İskenderun-Arsuz yolunda meydana geldi. İddiaya göre Arsuz istikametinden İskenderun'a giden Yusuf Yürek yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Yusuf Yürek ve eşi Selen Yürek ile diğer otomobil sürücüsü ağır yaralandı.Trafik akışının durduğu yolda vatandaşlar yaralıları araçtan çıkartmak için zamanla yarıştı. Sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Yusuf-Selen çifti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Hatay'daki kaza karı-koca öldü
Hatay'daki kaza karı-koca öldü
Hatay'daki kaza karı-koca öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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