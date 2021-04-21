Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (3)

AT ÇİFTLİĞİ İŞLETMECİSİ İZNE ÇIKMIŞHatay'ın Dörtyol Belediyesi'nden kiraladıkları at çiftliğini işleten A.E.'nin, aynı zamanda Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalıştığı; ancak 10 günlüğüne izne ayrıldığı öğrenildi.