Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (3)
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Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (3)

Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (3)
Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR - Haberler | Güncel

AT ÇİFTLİĞİ İŞLETMECİSİ İZNE ÇIKMIŞHatay'ın Dörtyol Belediyesi'nden kiraladıkları at çiftliğini işleten A.E.'nin, aynı zamanda Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalıştığı; ancak 10 günlüğüne izne ayrıldığı öğrenildi.

AT ÇİFTLİĞİ İŞLETMECİSİ İZNE ÇIKMIŞ

Hatay'ın Dörtyol Belediyesi'nden kiraladıkları at çiftliğini işleten A.E.'nin, aynı zamanda Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'nde fizyoterapist olarak çalıştığı; ancak 10 günlüğüne izne ayrıldığı öğrenildi. A.E.'nin, çiftliği beraber işlettiği C.C. ile çektirdiği fotoğrafı pazartesi günü sosyal medya hesabından 'İtler istedi diye atlar ölmez' notuyla paylaştığı görüldü. 


Hatay'daki kayıp atlar çiftliğe verilmiş; bakamayınca 'kaçtı' ihbarı yapmışlar (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif ÖZDEMİR

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