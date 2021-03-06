Hatay'daki Gölbaşı Gölü turizme kazandırılacak
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Hatay'daki Gölbaşı Gölü turizme kazandırılacak

06.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:01
Hatay'daki Gölbaşı Gölü turizme kazandırılacak

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları inceledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesindeki Gölbaşı Gölü'nün turizme kazandırılmasına yönelik yürütülen çalışmaları inceledi.

Vali Doğan, incelemeleri sırasında, kentin tarihi, doğası ve kültürüyle önemli olduğunu söyledi.

Doğayı koruyarak gölü vatandaşın hizmetine açmak istediklerini aktaran Doğan, projenin çizim aşamasında olduğunu belirtti.

Çalışmaların kısa süre içerisinde başlatılarak yıl sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını aktaran Doğan, "Burayı Hatay'ın en güzel turizm ve mesire alanlarından biri haline getireceğiz." dedi.

İncelemelerde Doğan ve Yayman'a, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Cüneyt Çağlar da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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