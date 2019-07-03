Hatay'daki boğulma vakası

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, serinlemek için abisiyle birlikte girdiği denizde boğulmaktan kurtarılarak hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün Özerli Mahallesi Dörttaş Sahili yakınlarında hayvanlarını otlatan Mehmet Kılınç (64) ve kardeşi Mithat Kılınç (44), serinlemek için denize girdi.

Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan kardeşler, çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarılmıştı.

Ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Mehmet Kılınç dün hayatını kaybederken, Osmaniye'de özel bir hastaneye sevk edilen kardeşi Mithat Kılınç da bugün müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA