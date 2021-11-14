Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı

Hatay'da Kirpi adı verilen askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucunda 5 askerimiz yaralandı. Askerlerimizin durumu iyi.

KİRPİ, TARLAYA UÇTU

Kaza, önceki gün saat 16.15'te Hatay- Antakya kara yolunda meydana geldi. 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 5 asker, yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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