Yürekleri ağza getiren kaza! Askeri araç devrildi, 5 askerimiz yaralandı
Hatay'da önceki gün, yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Kirpinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen gelen ve hiçbir askerimizin hayatını kaybetmediği kazada 5 askerimiz yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da Kirpi adı verilen askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucunda 5 askerimiz yaralandı. Askerlerimizin durumu iyi.
KİRPİ, TARLAYA UÇTU
Kaza, önceki gün saat 16.15'te Hatay- Antakya kara yolunda meydana geldi. 'Kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada 5 asker, yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 5 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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