- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu
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- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu

21.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:32

- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu Hatay'ın Altınözü ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.

- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu

HATAY - Hatay'ın Altınözü ilçesinde yol kenarında yaralı halde bulunan tilki, tedavi altına alındı.

Özel bir işletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan Kadir Çekmen, Antakya- Altınözü karayolu kenarında yaralı bir tilki buldu.

Çekmen kontrol ettiğinde tilkinin ayağı kırık olduğu için kalkamadığını anladı. Güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen firmanın işçileri tilkinin karnını doyurdu.

Daha sonra yaralı tilki, haber verilen Hatay Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Ekipler, ayağı kırık olduğunu belirlenen tilkiyi tedavi etmek üzere götürdü.

Yaralı tilkinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu
- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu
- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu
- Hatay'da yol kenarında yaralı tilki bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KARAGÖZ

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