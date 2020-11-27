Yerli üretim tarım marketi açıldı
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Yerli üretim tarım marketi açıldı

27.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:28

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yerli tarım ürünlerinin satılacağı marketin açılışı gerçekleştirildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yerli tarım ürünlerinin satılacağı marketin açılışı gerçekleştirildi.

13 Yıldız Tohumculuk tarafından kurulan marketin açılışın törenine Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, sektör temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

Yerli tarım ürünlerinin satışa sunulacağı marketin açılış törenin ardından Eser, AA muhabirine, ülke tarımının daha ileriye gidebilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

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Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu da, Hatay bölgesinin lokomotif sektörünün tarım olduğunu anlattı.

Toplumun salgın döneminde sağlığın önemini yeniden anladığını ifade eden Zaroğlu, "Bölgemiz için tarım çok önemlidir. Tarımın önemi ticarete de katkı sağlayacaktır. Bölgenin lokomotifi olan tarımda yapılacak değişiklikler hem istihdamın hem de ekonominin can damarı olacaktır." diye konuştu.

Yerli üretim tarım marketi açıldı
Yerli üretim tarım marketi açıldı
Yerli üretim tarım marketi açıldı
Yerli üretim tarım marketi açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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