Hatay'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi

Hatay'da, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, tarafından Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Çerko, törende yaptığı konuşmada uzun bir aradan sonra öğrencilerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yüz yüze eğitim dahilinde alınan tüm sağlık tedbirlerine uyulması gerektiğinin altını çizen Çerko, "Yüz yüze eğitime hazırlık aşamasında tüm öğretmenlerimize, okullarımızda alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme semineri verilmiştir. Ayrıca okullarımızda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere maske ve el dezenfektanları temin edilmiştir." dedi.