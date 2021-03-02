Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
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Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

02.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:34
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

HATAY'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

HATAY'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, 19 farklı adrese baskın yaptı. Baskınlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 80 cep telefonu, bilgisayar, hard disk, tabanca, 2 tüfek, 12 bin dolar, 35 bin lira ve 5 bin riyal ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı
Hatay'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

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