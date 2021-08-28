Hatay'da vatandaşlar deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşmasını izledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da vatandaşlar deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşmasını izledi

Hatay'da vatandaşlar deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşmasını izledi
Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşma yolculuğu sürüyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesi sahilinde, yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşma yolculuğu sürüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneğince düzenlenen "Sen de katıl fark yarat" etkinliği kapsamında, ilçe sahilinde bir araya gelenler yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavrularının denizle buluşmasını izledi.

Etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlar, yavruların denize kavuşmasına yardımcı olurken, bu anları da fotoğraflamaya çalıştı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile deniz kaplumbağalarını izleme ve alan koruma çalışması yürüttüklerini söyledi.

Atik, çalışma kapsamında doğaseverlere deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak denizle buluşma yolculuğunu izlettirmek için etkinliği düzenlediklerini belirterek, "Deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkışları eylül sonuna kadar devam ediyor. Güzel bir ilgi oldu. Biz yıllardır yaptığımız bu çalışmaların meyvelerini de görüyoruz. İnsanlar deniz kaplumbağalarını sahipleniyor." dedi.

Vatandaşlar daha sonra çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha bölgesinde kuş gözlem etkinliğine de katıldı.

Hatay'da vatandaşlar deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşmasını izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Muslera Fatih Terim Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hatay'da vatandaşlar deniz kaplumbağası yavrularının mavi sularla buluşmasını izledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 12:14:55. #1.16#

title