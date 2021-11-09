Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi - Haberler
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Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

AA / Salim Taş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Hatay'ın Hassa ilçesinde yol uygulamasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde yol uygulamasında bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Davut Kaplan'ın cenazesi, törenin ardından memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde, Davut Kaplan (51) için düzenlenen törende şehidin öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından dua edilmesinin ardından şehit Kaplan'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, meslektaşları, Vali Rahmi Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve diğer ilgililer katıldı.

Dün Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazasında yaralanan polis memuru Davut Kaplan'ın kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesi'nde şehit düştüğü bildirilmişti.

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Son dakika haberleri | Trafik kazasında şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

AA / Salim Taş - Son Dakika Haberleri
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