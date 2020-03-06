Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:35
Hatay'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

'ın ilçesinde otomobilin park halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Belen-İskenderun istikameti E-91 yolunda 31 LU 295 plakalı otomobil sürücüsü (81), park halindeki kamyonete arkadan çarptı.


Yaralanan ve otomobilde sıkışan sürücü ile oğlu Erhan Erslan (29), itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.


Nuri Arslan, İskenderun Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Özel bir hastaneye sevk edilen Erhan Arslan'ın tedavisi ise sürüyor.


Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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