Hatay'da trafik denetimleri

29.08.2019 13:38

Hatay genelinde 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, 3 bin 695 kusurlu araç sürücüsüne ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, trafiğin denetlenmesi ve düzenlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 1 haftalık süre içerisinde 17 bin 292 araç kontrol edildi.

Kontrol edilen motosikletlerden 40'ı trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 41 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Alkollü araç kullanan 10 sürücünün ise 1.00 promilin üstünde alkol aldıkları için haklarında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, 1 hafta içerisinde kent genelinde 71 yaralanmalı, 36 maddi hasarlı olmak üzere toplam 107 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazaları neticesinde 111 vatandaşı yaralandı.

Kaynak: AA