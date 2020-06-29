Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı.

Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlandı.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayinde pederler Dimitri Doğum, Jan Dellüler ve Diyakon Pavlus Orduluoğlu ile diğer ilçelerde bulunan kiliselerden gelen pederler, ilahi ve İncil'den bölümler okudu.

Korona virüs salgını dolayısıyla ayine katılım az olurken, ayinde maske kullanıldı, sosyal mesafe kurallarına riayet edildi.

Duaların okunduğu ayinde Hristiyan vatandaşlar mum yakarak dilekte bulundu. - HATAY

Kaynak: İHA