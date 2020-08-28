Hatay'da ekmek dolabının kapağı çalındı Hatay'da, bir markete ait ekmek dolabının kapağını çalan hırsızlar yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bir markete ait ekmek dolabının kapağı çalındı. Kapağı çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalanırken, o anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ZANLILAR ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olay, ilçeye bağlı Bekbele Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sabaha karşı bir marketin önüne gelen 2 kişi marketin önünde bulunan ekmek dolabını gözlerine kestirdi. Dolabın kapağını sökerek gözden kayboldu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerin ardından çalışma başlatan İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliler M.E. ve R.H.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA