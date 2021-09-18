Hatay'da, Samandağ-Arsuz yolu düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Mehmet Gürkan - Haberler | Güncel
Hatay'da, Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolu, düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Hatay'da, Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolu, düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Alınan bilgiye göre, Şahlankaya mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları Samandağ-Arsuz yoluna düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı.
AA / Mehmet Gürkan - Son Dakika Haberleri