Hatay'da saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın söndürüldü
09.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:14
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde saman ve buğday yüklü depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mağaracık Mahallesi'nde saman ve buğday yüklü depodan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Hasar oluşan depodaki yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Songül Sahilli