Hatay'da rap müzik festivali başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hatay'da rap müzik festivali başladı

Hatay'da rap müzik festivali başladı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Kültür Sanat

Hatay'ın Arsuz ilçesinde başlayan rap müzik festivali iki gün sürecek.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde başlayan rap müzik festivali iki gün sürecek.

Gözcüler Mahallesi Plajı'ndaki festivalle ilgili bilgi veren organizatör Tolga Hikmet Taner, Hatay'da ilk defa rap müzik festivali düzenlediklerini söyledi.

Taner, organizasyonu geleneksel hale getireceklerini belirtti.

Festivalin birinci gününde Motive, Albin Hasani ve Sheyh Ree gibi sanatçılar sahne aldı.

Müzikseverler gün batımında sevilen şarkılarla keyifli zaman geçirdi.

Organizasyonun ikinci ve son gününde No.1, Zen-G, Ahiyan, Ati 242, Ceg ve Burak Yeter'in müzikseverlerle buluşması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Serra Arıtürk Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Balotelli Arda Turan Aytaç Kara Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hatay'da rap müzik festivali başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 22:38:37. #1.15#

title