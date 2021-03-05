Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi

05.03.2021 23:09 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:13
Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi

HATAY'da, 21 noktada gerçekleştirilen drone destekli asayiş ve trafik denetiminde 8 sürücüye 8 bin 250 TL ceza kesildi.

HATAY'da, 21 noktada gerçekleştirilen drone destekli asayiş ve trafik denetiminde 8 sürücüye 8 bin 250 TL ceza kesildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü, merkez Antakya ilçesinde 21 noktada asayiş ve trafik ekipleri ile drone destekli uygulama yaptı. Ana arterler üzerinde ve ara sokaklarda denetim yapan ekipler, şüphelendiği araçları durdurup sürücülere ve yolculara yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı. 1880 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştiren ekip, 633 aracı denetledi. Uygulamada, 8 sürücüye çeşitli suç ve kabahatlerden 8 bin 250 TL ceza kesildi.Öte yandan aralarda ise gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 83 saat ve 280 paket sigara ele geçirildi.


Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi
Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi
Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi
Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin BOZOK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Aleyna Tilki Müslüm Gürses Kerimcan Durmaz
Spor Mustafa Er Erol Bulut Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatay'da polis ekiplerinden 21 noktada asayiş ve trafik denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 23:13:31. #1.16#
title