Hatay'da otomobilin zulasında tarihi eserler ele geçirildi
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Hatay'da otomobilin zulasında tarihi eserler ele geçirildi

Hatay'da otomobilin zulasında tarihi eserler ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde olabileceği şüphesiyle durdurulan otomobilde yapılan aramada motor bölümünde gizlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde olabileceği şüphesiyle durdurulan otomobilde yapılan aramada motor bölümünde gizlenmiş çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan ilçesi Topboğazı Mahallesi'nde S.A.'nın kullandığı otomobili, uyuşturucu ve uyarıcı madde olabileceği şüphesiyle durdurdu. Otomobilde 'Öğle' isimli köpekle yapılan aramada, motor kısmına gizlenmiş altın sikke, 3 bronz mühür, 3 yüzük kaşı, 2 altın küpe, altın yüzük, kurşun medusa başı, 2 bronz baskı, heykel başı bronz ip baskılı, heykel başı aplik bronz, bronz obje, 6 bronz kandil, 3 kandillere ait parçalar, hayvan figüranı, 8 gümüş Helenistik dönem taklidi sikke, sikke kalıbı ve 2 amulet taş altın ele geçirildi. Şüpheli S.A., gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet KOCACIK

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