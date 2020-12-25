Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı
25.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 25.12.2020 20:11
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Mahmut M. idaresindeki 31 MB 2509 plakalı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi'nde İbrahim D'nin kullandığı 31 U 8579 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim D, olay yerine çağrılan ambulansla Hassa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Ateş