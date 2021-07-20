Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Salim Taş - Haberler | Güncel

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda 2 farklı noktada başlayan ve ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda 2 farklı noktada başlayan ve ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 30 personelle yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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