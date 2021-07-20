Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda 2 farklı noktada başlayan ve ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde, ormanlık alanda 2 farklı noktada başlayan ve ekiplerce söndürülen yangında yaklaşık 1,5 hektar alan zarar gördü.

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 30 personelle yangına müdahale edildi.

Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş