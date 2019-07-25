Hatay'da orman yangını
Hatay'ın Antakya ilçesinde Habibi Neccar Dağı eteklerindeki yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını söndürüldü.
Hatay'ın Antakya ilçesinde Habibi Neccar Dağı eteklerindeki yerleşim yerlerine yakın alanda çıkan orman yangını söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Habib-i Neccar Dağı Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antakya Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Söndürülen yangın yaklaşık 1 hektar ormanlık ve çalılık alanda zarara neden oldu.
Kaynak: AA
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