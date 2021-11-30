Hatay'da öğretmen ve öğrenciler tarafından antika eşya sergisi düzenlendi

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde öğretmen ve öğrenciler tarafından antika eşyalardan oluşan sergi düzenlendi.

Atatürk İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Zahide Altan ve 4-B sınıfı öğrencileri, sosyal bilgiler dersindeki Türk kültüründe yer alan eşyalar konusunda sergi hazırladı. Öğretmen ve öğrenciler, evlerinden ve komşularından topladıkları aralarında antika ev eşyaları, para ve giysileri konferans salonunda sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Güner, serginin açılışında, serginin tarihe yolculuk yaptırdığını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergiyi gezen Güner, Okul Müdürü Mehmet Sürmelioğlu ve emeği geçenlere teşekkür etti.