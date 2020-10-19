Hatay'da narenciye hırsızlığına dronlu tedbir
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Hatay'da narenciye hırsızlığına dronlu tedbir

19.10.2020 08:32 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:36
Hatay'da narenciye hırsızlığına dronlu tedbir

HATAY'ın Erzin ilçesinde Çiftçi Koruma Derneği personeli, narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı bahçelerde gece-gündüz devriye atıyor.

HATAY'ın Erzin ilçesinde Çiftçi Koruma Derneği personeli, narenciye bahçelerinde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı bahçelerde gece-gündüz devriye atıyor. Personel, fotokapan ve dron da kullanmaya başladı.

Türkiye'nin önemli narenciye depolarından Erzin ilçesinde yetiştiriciler, hırsızlık olaylarının önüne geçebilmek için 4 yıl önce Çiftçi Koruma Derneği'ni kurdu. Dernek Başkanı Servet Görür'ün girişimleriyle oluşturulan 11 kişilik ekip, araçlarla bahçelerin etrafında gece- gündüz devriye gezmeye başladı.Başkan Görür, koruma elemanlarıyla üreticinin, tüccarın emeklerinin çalınmaması için mücadele verdiklerini ifade ederek, "Motorlu 11 koruma görevlimiz hırsızlığa karşı mücadelesini sürdürüyor. Buna ek olarak teknolojiyi de kullanma kararı aldık. Narenciye bahçelerinde havadan dron, yerde ise fotokapanlarla hırsızlık vakalarına karşı önlemlerimizi çoğaltıyoruz. Şu anda test amaçlı kurulum yapıldı. Erzinli çiftçilerimiz, tüccarlarımızın desteğiyle bu dronların daha gelişmişini de alıp, aynı anda emniyet ve jandarmayla kontaklı çalışmalarla hırsızlık olaylarını çözeceğimize inanıyorum" dedi.


Hatay'da narenciye hırsızlığına dronlu tedbir
Hatay'da narenciye hırsızlığına dronlu tedbir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ufuk AKTUĞ

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