Mozaik sanatçıları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

HATAY (AA) - Hatay'da mozaik sanatçıları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Mozaik sanatçıları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Sanatçılardan Menel Hüzmeli, haber kategorisinde Muhammed Said'in "Esed rejiminin sivillere saldırısı", yaşam kategorisinde Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Bırakmam" başlıklı fotoğraflarını oyladı.

Sanatçı Serpil Sultanoğlu da haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" fotoğraflarına oy kullandı.